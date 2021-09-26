وزير الداخلية في كربلاء للاطلاع على خطة حماية الزائرين

2021/09/26 | 17:12 - المصدر: السومرية نيوز

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زار وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاحد، مقر القيادة والسيطرة للحشد الشعبي في كربلاء المقدسة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " وزير الداخلية يواصل الاشراف على خطة تأمين حماية زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في محافظة كربلاء المقدسة".واضافت ان " الغانمي برفقته قائد عمليات الفرات الأوسط زار مركز القيادة والسيطرة /عمليات عاشوراء التابعة إلى هيئة الحشد الشعبي، وكان في استقباله رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي وعدد من القادة".

واشارت الوزارة الى انه "قد جرت مناقشة الخطط الامنية المعدة لهذه المناسبة وانتشار قطعات الحشد الشعبي والمهام والواجبات التي تقوم بها خلال أيام الزيارة".واوضحت ان "الوزير أجرى جولة جوية للإطلاع على انسيابية توافد الزائرين الى مدينة كربلاء المقدسة، فضلا عن انتشار الأجهزة الأمنية".

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