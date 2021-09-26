قيادة عمليات بغداد تباشر بفتح الطرق والتقاطعات المغلقة وبشكل تدريجي

2021/09/26 | 17:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، المباشرة بفتح الطرق والتقاطعات المغلقة وبشكل تدريجي.وذكر اعلام القيادة في بيان انه “تنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد، باشر الجهد الهندسي بعمليات فتح الطرق ورفع الكتل الكونكريتية والتي أغلقت في الأيام السابقة وفقاً لمتطلبات سير الزائرين والتي تهدف الى تسهيل حركة تنقلهم إلى مدينة كربلاء المقدسة، […]

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