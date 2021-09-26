2021/09/26 | 17:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _mZM5P5CyH4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جانب من كلمة الرئيس محمد الحلبوسي ضمن فعاليات مؤتمر الشيخ عادل المحلاوي في قضاء هيت) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جانب من كلمة الرئيس محمد الحلبوسي ضمن فعاليات مؤتمر الشيخ عادل المحلاوي في قضاء هيت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).