ايران تسجل اكثر من 13 ألف إصابة و288 وفاة جديدة بكورونا

2021/09/26 | 17:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم

الطبي الايرانية، اليوم الاحد، تسجيل 13

ألف و792 إصابة و288 وفاة جديدة بفيروس

كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة

الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم

تطعيمها لحد الآ

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