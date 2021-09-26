الزراعة تعلن عن خطط جديدة لدعم السوق المحلية بـ

2021/09/26 | 17:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن

خططها الجديدة لدعم السوق المحلية

بمادة بيض المائدة، تلبية لحاجة

المستهلك والحد من ارتفاع الأسعار.

وقال الوكيل الفني للوزارة ميثاق عبد

الحسين في بيان تلقته وكالة ن

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