لويس هاميلتون يحقق فوزه رقم 100 ويتوج بجائزة روسيا الكبرى

2021/09/26 | 17:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني توج البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات، اليوم الأحد، بطلا لسباق جائزة روسيا الكبرى للسيارات، محققا انتصاره رقم 100 في هذه الفئة المتميزة من السباقات، ويستعيد من جديد […]

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