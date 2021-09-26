رغم مخاوف السلامة.. تسلا تتيح القيادة الذاتية في سيارتها بـ

2021/09/26 | 17:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن لسائقي تسلا الآن طلب إصدار تجريبي كامل للقيادة الذاتية بضغطة زر، على الرغم من مخاوف السلامة، حيث يتيح FSD Beta للسائقين التنقل تلقائيا حول البيئات الحضرية المعقدة من دون تحريك عجلة القيادة بأيديهم.

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