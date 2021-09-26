قيادة عمليات بغداد تباشر بفتح الطرق والتقاطعات المغلقة بشكل تدريجي

2021/09/26 | 17:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ باشرت قيادة عمليات بغداد بفتح الطرق والتقاطعات المغلقة بشكل تدريجي.وذكرت القيادة في بيان:" تم فتح كل من تقاطعي (الدورة) و (الجادرية) امام حركة المواطنين ، من سيطرة (75) الى بداية الطريق "الحولي" في قاطع مسؤولية فرقة المشاة السابعة عشرة ".واضافت:" ان الجهد الهندسي مستمر باكمال فتح بقية القطوعات الجزئية، وان الحركة في جانبي الكرخ والرصافة تجري بانسيابية عالية من اجل تيسير عودة الزائرين بعد ادائهم مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين"./انتهى7

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