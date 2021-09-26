مراجعة المواطنين الى دوائر البطاقة الوطنية دون حجز مسبق .. في هذه الحالات

2021/09/26 | 17:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قررت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة ، مراجعة المواطنين ممن لديهم تأشيـر (وفاة - زواج - بيان ولادة - طلاق) الى دوائر البطاقة الوطنية في بغداد والمحافظات دون حجز مسبق ، وذلك من اجل تخفيف الجهد عن كاهل المواطنين وتبسيط الاجراءات لهم./انتهى5

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