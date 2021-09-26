حريق يلتهم 17 ألف متر مربع في ديالى.. عبث أطفال

2021/09/26 | 17:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، تمكن عناصرها من إخماد حريق اندلع بثلاثة بساتين بسبب عبث أطفال في ديالى.

وقال إعلام الدفاع المدني في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "مفارزنا في مركز بلدروز بمحافظة ديالى تمكنت من إخماد حريق اندلع بثلاثة بساتين بمساحة 7 دوانم (17 ألف متر مربع) في منطقة إمام عسكر بسبب عبث أطفال".

وأضاف أنه "بهمة عالية وأداء مميز تم إخماد النيران والحد من توسعها وانتشارها وإنقاذ 29 دونما من البساتين المجاورة وبدون أية أضرار بشرية تذكر".

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