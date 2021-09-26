تحليل: ألمانيا الاقتصاد الأكبر في أوروبا.. ماذا لو بدأ في الاتجاه إلى اليسار؟

2021/09/26 | 17:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد أنغيلا ميركل للتنحي عن منصبها كمستشارة ألمانيا بعد 16 عاما، وبذلك يبدأ عهد جديد لأكبر اقتصاد في أوروبا.

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