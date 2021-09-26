الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع في بساتين ديالى

2021/09/26 | 17:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية الدفاع المدني ، اليوم الاحد، عن اخماد حريق اندلع في ثلاثة بساتين في محافظة ديالى.

وقالت المديرية في بيان، ان “مفارزها في مركز بلدروز بمحافظة ديالى اخمدت حادث حريق اندلع بثلاثة بساتين بمساحة ٧ دونم في منطقة أمام عسكر بسبب عبث اطفال بهمة عالية وأداء مميز”.

واضافت انه “تم إخماد النيران والحد من توسعها وانتشارها وإنقاذ ٢٩ دونم من البساتين المجاورة وبدون اي اضرار بشريه “.

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