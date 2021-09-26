2021/09/26 | 17:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تقدم زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز للفوز بزعامة ألمانيا، دعت أنجيلا ميركل الناخبين إلى التصويت لمرشح حزبها، الليبرالي المعتدل أرمين لاشيت.فمن هو؟ وُلِد أرمين لاشيت (60 عامًا) […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “رجل الشارع” وحليف ميركل..



من هو “أرمين لاشيت” مُرشح مستشار ألمانيا المركز الخبري الوطني.

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