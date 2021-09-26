رئيس الوزراء: من يسعى إلى الإصلاح والتغيير عليه المشاركة في الانتخابات

2021/09/26 | 17:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي رسالة إلى العراقيين حثهم فيها على عدم اهدار أصواتهم الانتخابية فهي أمانة.

ودعا الكاظمي في تغريدة على تويتر المواطنين كافة إلى المسارعة في تسلم بطاقة الناخب من أجل مستقبل العراق وابنائه، مشددا على أن من يسعى إلى الإصلاح والتغيير للأفضل عليه المشاركة الواسعة في الانتخابات، مختتما كلامه بالقول..



أصواتكم مستقبل العراق.

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