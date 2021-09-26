2021/09/26 | 17:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ نينوى نجم الجبوري، الأحد، ضرورة وقوف الحكومة الاتحادية، إلى جانب المحافظة، لإعادة إعمار مطار الموصل.

وقال الجبوري في تدوينة تابعها NRT عربية (26 أيلول 2021)، "لا صبر لدى أهالي المحافظة على تأجيل إعادة إعمار مطار الموصل، ونطالب الحكومة المركزية بالوقف معنا لإعادة إعماره من المبالغ المجمدة وقسم من التخصيصات الاستثمارية".

واضاف، "سنقدم خطة في الأسبوع المقبل للحكومة المركزية للموافقة على هذه المطالب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ نينوى يوجه طلبا لبغداد: قفوا معنا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ نينوى يوجه طلبا لبغداد: قفوا معنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).