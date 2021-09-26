يخدمون 30 الف زائر.. آهات بحرينية في الزيارة الاربعينية (تقرير مصور)

2021/09/26 | 17:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرموا من زيارة الإمام الحسين عليه

السلام ثلاثة عقود عندما كان نظام

الطاغية المقبور مستوليا على زمام

السلطة، وبعد انفراج الامور قدمت منهم

ثلة مؤمنة اصابتها حالة من هستيريا

العشق الحسيني بعد وقوفها امام

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