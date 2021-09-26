ينظم مبادرة

2021/09/26 | 17:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دكتور صيدلاني نذر نفسه للحسين وخدمته

وزيارته، وقف على عتبة الستين من عمره

وهو يداوم على الحضور في مناسبات دينية

عدة، لكنه يصر ومهما كانت الضروف على

الحضور في الزيارة الاربعينية لانه حصل

على موطئ قدم ف

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