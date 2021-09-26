بالصور.. وزير الداخلية في كربلاء للاطلاع على خطة حماية الزائرين

2021/09/26 | 17:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وزير الداخلية عثمان الغانمي،

اليوم الاحد، مقر القيادة والسيطرة

للحشد الشعبي في كربلاء المقدسة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، ان "وزير الداخلية

يواصل الاشراف على خطة تأمين

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