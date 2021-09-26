بعد المكافأة المالية.. الكاظمي يوجه دعوة للعراقيين بشأن بطاقة الناخب

2021/09/26 | 17:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، العراقيين للمسارعة في استحصال بطاقة الناخب.

خصصت الحكومة العراقية مكأفاة مالية لكل مواطن يقوم باستلام بطاقته الانتخابية المحدثة

وقال الكاظمي في تغريدة رصدها "ألترا عراق"، "شعبنا العزيز، شعب التضحيات والمكارم والقيم وصنّاع التغيير، ‏دعوتي لكم أن تسارعوا إلى استحصال بطاقة الناخب، من أجل مستقبلكم ومستقبل أبنائكم".

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وأضاف: "أصواتكم أمانة لا تهدروها، من يسعى إلى الإصلاح والتغيير للأفضل، عليه العمل على المشاركة الواسعة في الانتخابات، ‏أصواتكم مستقبل العراق".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم، استمرار توزيع بطاقات الناخبين حتى الخامس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وخصصت الحكومة العراقية، اليوم، مكأفاة مالية لكل مواطن يقوم باستلام بطاقته الانتخابية المحدثة.

وفي الأثناء، توقع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي، أن تكون نسبة التصويت في الانتخابات المقبلة جيدة.

وقال الهنداوي للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "الحكومة حريصة على مشاركة الناخبين كافة في الانتخابات الشهر القادم وواثقة من أن نسبة التصويت ستكون جيدة في كل أنحاء البلاد دون استثناء"، مشيرًا إلى "عدم إمكانية التصويت بدون امتلاك البطاقة الانتخابية".

وأكد الهنداوي أن "الحكومة ستقدم مكافأة خاصة لكل ناخب يستلم بطاقته الانتخابية المطبوعة له والموجودة حاليًا في مراكز تسجيل الناخبين التابعة لمفوضية الانتخابات"، لافتًا إلى أن "المفوضية ستنقل البطاقات غير المستلمة من أصحابها إلى المكتب الوطني".

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