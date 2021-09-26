2021/09/26 | 17:58 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعقوبة / نينا / اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا في 3 بساتين في ديالى .وذكر الدفاع المدني في بيان :" ان الحريق اندلع في منطقة امام عسكر في بلدروز شرق بعقوبة ، بسبب عبث الاطفال .
وتمكنت فرق الاطفاء من اخماده ومنع امتداده الى بساتين اخرى مجاورة"./انتهى
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وتمكنت فرق الاطفاء من اخماده ومنع امتداده الى بساتين اخرى مجاورة"./انتهى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق في 3 بساتين في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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