2021/09/26 | 17:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا في 3 بساتين في ديالى .وذكر الدفاع المدني في بيان :" ان الحريق اندلع في منطقة امام عسكر في بلدروز شرق بعقوبة ، بسبب عبث الاطفال .وتمكنت فرق الاطفاء من اخماده ومنع امتداده الى بساتين اخرى مجاورة"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق في 3 بساتين في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق في 3 بساتين في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).