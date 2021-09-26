يوفنتوس يتغلب على سامبدوريا بثلاثية في الدوري الايطالي

2021/09/26 | 17:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تغلب فريق يوفنتوس على سامبدوريا بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإيطالي على ملعب "إليانز ستاديوم".فاجأ الأرجنتيني باولو ديبالا سامبدوريا بهدف أول فى الدقيقة العاشرة من زمن أحداث الشوط الاول، ليضع يوفنتوس بالمقدمة " .وسجل ليوناردو بونوتشي الهدف الثاني لفريق يوفنتوس في شباك سامبدوريا، بالدقيقة 43 من ركلة جزاء " .وقلل سامبدوريا الفارق مع يوفنتوس بهدف مباغت فى الدقيقة 44 من أحداث الشوط الأول، بأقدام اللاعب مايا يوشيدا ".ونجح اليوفي باضافة الهدف الثالث في شباك الضيوف عن طريق لوكاتيلي في الدقيقة 57 " .وفي الدقيقة 84، فاجأ أنتونيو كاندريفا نجم سامبدوريا بالهدف الثاني لفريقه .وبهذه النتيجة، رفع فريق يوفنتوس رصيده للنقطة 8 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند النقطة 5 في المركز الـرابع عشر ./انتهى2

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