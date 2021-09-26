2021/09/26 | 18:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oIOTQN7gIRw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نينوى.. الديمقراطي الكوردستاني يبدأ حملته الانتخابية بالإعلان عن خمسة من مرشحيه في الموصل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نينوى.. الديمقراطي الكوردستاني يبدأ حملته الانتخابية بالإعلان عن خمسة من مرشحيه في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).