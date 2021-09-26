الشرطة يفوز على الكهرباء ضمن مباريات دوري الكرة الممتاز

2021/09/26 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

فاز نادي الشرطة، اليوم الاحد، على الكهرباء بهدفين نظيفين، على ملعب التاجي ضمن مباريات الجولة الثانية للمرحلة الأولى من دوري الدرجة الممتازة بكرة القدم.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي بعدما استطاع لاعبو الكهرباء غلق مناطقهم بصورة كاملة امام الشرطة وانحسار اللعب في وسط الملعب أغلبية الشوط الاول.

وفي الشوط الثاني اضاع لاعبو الشرطة فرصا حقيقية امام المرمى، بالمقابل لم يستطع لاعبو الكهرباء مقاومة الضغظ الشرطاوي، ليسجل العائد من الإصابة، محمد داوود، هدفا في شباك الكهرباء بالدقيقة 52.

واندفع نادي الكهرباء للمناطق الامامية بغية تحقيق التعادل، لكن مدرب الشرطة المصري، مؤمن سليمان، أجرى تبديلات ناجحة على اثرها سجل البديل، محمد جفال، هدف التأكيد الثاني في اخر دقائق المباراة عند الدقيق 88.

وبذلك يتقاسم الشرطة و الجوية الصدارة بست نقاط من فوزين متتاليين و ثلاثة أهداف لكل فريق وشباك نظيفة.

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