أفغانستان: طالبان تحظر على محلات الحلاقة حلق اللحى وتشغيل الموسيقى

2021/09/26 | 18:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح محظورًا حاليًا على الحلاقين في مقاطعة هلمند بأفغانستان حلق لحى الرجال وتشغيل الموسيقى في محالهم، وفقًا لبيان صادر عن إدارة نشر الفضيلة ومنع الرذيلة بقيادة طالبان في الإقليم.

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