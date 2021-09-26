القيثارة يغلب الكهرباء في ممتاز الكرة

2021/09/26 | 18:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حقق فريق الشرطة فوزا على فريق الكهرباء،اليوم الاحد، بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري الكرة الممتاز .وسجل اهداف القيثارة اللاعبين محمد داود ياسين في الدقيقة 61 واللاعب محمد خالد جفال في الدقيقة 88 من الشوط الثاني للمباراة.

يذكر ان مباراة ناديي الزوراء والديوانية في الجولة الثانية من الدوري الممتاز قد تم تأجيلها.

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