2021/09/26 | 18:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يبحث مع نظيره الاماراتي تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين المركز الخبري الوطني.

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