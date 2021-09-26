الغانمي يشيد بـجهود الحشد الشعبي في تأمين خطة الاربعين

2021/09/26 | 18:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اشاد وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاحد، بجهد قوات الحشد الشعبي والمقر المسيطر له في تأمين خطة زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام، والتنسيق العالي مع باقي الاجهزة الامنية، واستخدامه التقنيات الحديثة المتطورة من الكاميرات والطائرات المسيرة.وقال الغانمي خلال زيارته المقر المسيطر لقوات الحشد عقب أجراء جولة جولية استطلاعية على محاور كربلاء، إن […]

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