الامن والدفاع النيابية تحسم مصير التجنيد الالزامي في المرحلة الحالية

2021/09/26 | 18:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية.اليوم الأحد، مصير قوانين الخدمة الإلزامية والأمن الوطني والمخابرات.

وقال رئيس اللجنة، محمد رضا في تصريح تابعه NRT عربية (26 أيلول 2021)، إن "لجنة الأمن والدفاع كانت تأمل أن يصل قانونا جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات في وقت مبكر إلى اللجنة "، مبينا أن "القانونين وصلا إلى اللجنة بوقت متأخر ولا يوجد وقت كاف لقراءتهما قراءة أولى وثانية ولم تكن هناك جلسات برلمانية".

وأشار إلى أن "قانون الخدمة الإلزامية لم يصل حتى الآن إلى اللجنة وانما وصل الى هيئة الرئاسة"، مؤكدا أن "اللجنة داعمة لتشريع قانون الخدمة الإلزامية لإعطاء العراق دعم وزخم على مستوى القوة والدفاع وعلى مستوى الشباب الموجودة ليتقاضوا الرواتب إضافة إلى الثقافة العسكرية والحس الوطني ونأمل في الدورة المقبلة أن يصوت عليه".

وأضاف أن "قانوني الأمن الوطني وجهاز المخابرات وصل إلى اللجنة قبل أسبوع ولكن الخدمة الإلزامية لم يصل إلى اللجنة، والقوانين الثلاثة سوف ترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة ".

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حطم كلب تملكه امرأة من ولاية أوريغون الأميركية، الرقم القياسي العالمي، بأطول أذنين.

وتمكن الكلب من دخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بفضل طول أذنيه، حيث يبلغ طول كل واحدة 33 سنتيمترا تقريبا.

ومنحت الموسوعة الكلب "لو" البالغ من العمر 3 سنوات والمملوك من قبل بايج أولسن، لقب أطول آذان لكلب لا يزال على قيد الحياة.

ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن بايج قولها: "آذان لو الطويلة لم تؤد إلى أي مضاعفات طبية للكلب".

وأضافت: "يحب لو أن يلمس الجميع أذنيه، ولا يبدي أي معارضة عند قيام أحدهم بفعل ذلك".

وبحسب بايج فإن "لو" فاز بالعديد من الجوائز الخاصة بمسابقات الكلاب التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية.

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