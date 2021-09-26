يوزع الطعام والشراب 24 ساعة يوميا.. موكب حسيني يقدم خدماته للزائرين ويساعد المواكب الاخرى

2021/09/26 | 18:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيدر ظاهر العامري ( 45 عاما) تاجر وكفيل

موكب الامام الحسن كريم اهل البيت اسس

الموكب عام 2015 ونصبه في منطقة الحسينية

بكربلاء ثم انتقل الى قرب مقام صاحب

الزمان، وهو من منطقة الراشدية في بغداد

وهي منطقة

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