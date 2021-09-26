2021/09/26 | 18:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراصفت مجموعة من المواكب الايرانية

بشكل مرتب حول هياكل البناء التي تجري

فيها عمليات انشاء صحن العقيلة زينب

سلام الله عليها، يخدم فيها مجموعة من

محبي الإمام الحسين عليه السلام من

الايرانيين الذي ارتدوا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رصت بشكل منتظم حول صحن العقيلة.. مواكب تطعم الزوار بنكهات ايرانية (تقرير مصور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رصت بشكل منتظم حول صحن العقيلة.. مواكب تطعم الزوار بنكهات ايرانية (تقرير مصور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).