المستشار مشرق عباس: الانتخابات هي الطريق الوحيد المتاح لحفظ وحدة العراق

2021/09/26 | 18:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال مشرق عباس المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، إن الانتخابات هي الطريق الوحيد المتاح لحفظ وحدة العراق، مشدداً على ان العراق مُقبلٌ غير مدبر و لاعودة فيه الى الصفحات المطوية.

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وذكر عباس في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (26 أيلول 2021)، ان "صناديق الاقتراع هي الطريق الوحيد المتاح للتغيير التدريجي الآمن المثمر الذي يحمي وحدة العراق والسلم الاهلي ويديم مسار (الدولة) ويعبّد الرحلة التي انطلقت لاستعادتها".

وأضاف أنه "باصوات العراقيين لن تتوقف ابداً..



مُقبلٌ العراق غير مدبر و لاعودة فيه الى الصفحات المطوية باذن الله وارادة الشعب".

صناديق الاقتراع هي الطريق الوحيد المتاح للتغيير التدريجي الآمن المثمر الذي يحمي وحدة العراق والسلم الاهلي ويديم مسار (الدولة) ويعبّد الرحلة التي انطلقت لاستعادتها ، وباصوات العراقيين لن تتوقف ابداً ..



مُقبلٌ العراق غير مدبر و لاعودة فيه الى الصفحات المطوية باذن الله وارادة الشعب https://t.co/Sc2kwXKB4W

— mushreq abbas (@mushreq_abbas) September 26, 2021

ودعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، إلى الإسراع لاستحصال بطاقة الناخب.

وقال الكاظمي في تدوينة تابعها "ناس"، (26 ايلول 2021)، "شعبنا العزيز، شعب التضحيات والمكارم والقيم وصنّاع التغيير، ‏دعوتي لكم أن تسارعوا إلى استحصال بطاقة الناخب، من أجل مستقبلكم ومستقبل أبنائكم".

وأضاف، "أصواتكم أمانة لا تهدروها، من يسعى إلى الإصلاح والتغيير للأفضل، عليه العمل على المشاركة الواسعة في الانتخابات، أصواتكم مستقبل العراق".

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