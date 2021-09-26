2021/09/26 | 18:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الاحد، استجابة الأمانة لجميع احتياجات مفوضية الانتخابات لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وفيما أشار إلى أن الحكومة شرعت بالفعل في إعداد موازنة العامة لعام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغزي يتحدث عن عدد من الملفات منها الانتخابات والاستثمار المركز الخبري الوطني.

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