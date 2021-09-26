2021/09/26 | 18:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ألقت قوة أمنية، اليوم الاحد، القبض على 18 مطلوبا بقضايا مختلفة في بابل خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “نفذت مفارز مديرية شرطة […]

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