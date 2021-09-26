المرشحة عن صلاح الدين أشواق سالم تتحدث عن ’أفواج الخريجين’ مسار واضح لحل ’المعضلة’

2021/09/26 | 18:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت المرشحة للانتخابات النيابية عن محافظة صلاح الدين (الدائرة 3 تسلسل 23) أشواق سالم، أن برنامجها الانتخابي، يتضمن جملة ملفات، ستعمل عليها خلال الفترة المقبلة، بعد الفوز بالانتخابات.وقالت سالم في تصريح لـ”النور نيوز” إن “ملف البطالة أبرز ما تعاني الدائرة الثالثة، حيث هناك أفواج من الخريجين سنوياً، لكنهم لا يجدوا فرصهم …

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