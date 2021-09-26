التحالف الدولي ينفي صلته بمؤتمر اربيل للتطبيع مع اسرائيل

2021/09/26 | 18:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفى التحالف الدولي، اليوم الأحد، صلته بمؤتمر اربيل للتطبيع مع اسرائيل.وقال المتحدث باسم التحالف، واين ماروتو، في تغريدة عبر “تويتر”: “على علم بالإعلانات الصادرة عن كل من حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان بشأن المؤتمر الأخير الذي عقد في أربيل لمناقشة تطبيع العلاقات مع إسرائيل لم يكن لدينا معرفة مسبقة بالحدث ، …

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