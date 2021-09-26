2021/09/26 | 18:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، الأحد، عن تشكيل لجنة لوضع آليات وضوابط الترشيح للدرجات الخاصة، فيما أشار إلى أن اللجنة ستحدد أهم تلك الضوابط.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر الغزي في مقابلة مع الوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (26 أيلول 2021)، أن "لجنة شُكلت في الامانة العامة لمجلس الوزراء لوضع آليات وضوابط لترشيح الدرجات الخاصة، برئاسة رئيس الدائرة القانونية وعضوية مدير عام القانونية في مكتب رئيس الوزراء ومدير عام من هيئة النزاهة، ومدير عام من ديوان الرقابة المالية، ومدير عام من هيئة المسائلة والعدالة".

وبين أن "اللجنة تحدد أهم ضوابط تعيين الدرجات الخاصة بضرورة استحصال المرشح للمنصب على موافقة وزيره المختص، والتأكد من نزاهته وعدم شموله بقانون الاجتثاث من خلال مخاطبة هيئة النزاهة وهيئة المسائلة والعدالة، بالاضافة إلى مفاتحة الأدلة الجنائية للتأكد من سلامة موقفه القانوني وعدم وجود قيد جنائي له".

وأوضح أن "الضوابط تشمل أيضا الاطلاع على خط وخلاصة خدمة المرشح وخبرته واختصاصه وملاءمة ذلك للمنصب المرشح له، وبعد استكمال هذه الشروط يحال المدراء العامون المرشحون للمصادقة عليهم من قبل مجلس الوزراء، في حين يتم رفع الدرجات الخاصة والوكلاء إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليهم".

وبخصوص السفراء قال الأمين العام لمجلس الوزراء: إن "وازارة الخارجية هي الجهة المعنية في وضع الضوابط ومقابلة المرشحين، وهناك لجنة من وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء قد أجرت مقابلة السفراء المتقدمين وقد تم اختيار الاسماء من قبل مجلس الوزراء، وتمت إحالتها الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغزي يوضح آلية الترشيح للدرجات الخاصة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغزي يوضح آلية الترشيح للدرجات الخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).