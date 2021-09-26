2021/09/26 | 18:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استشهد خمسة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس وجنين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا في بلدة بدو شمالي القدس المحتلة، بينما أكد محافظ جنين استشهاد فلسطينيين اثنين غربي المدينة.

وحمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الحكومةَ الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الدامي والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال، وعدّت الأمر تصعيدا متعمدا بهدف خلط الأوراق والأولويات بما يخدم أجندة إسرائيل الاستعمارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس وجنين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس وجنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).