القوات الامنية وطيران الجيش تواصل تنفيذ خطة زيارة الاربعين

2021/09/26 | 19:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / واصلت القوات الامنية بمختلف صنوفهـا وتشكيلاتهـا ، تنفيذ الخطة الامنيـة الخاصـة بمراسم زيارة الاربعين للامام الحسين عليه السلام ، بمشاركة طيران الجيش ، لتأمين مسارات الطرق لجموع الزائرين المتوجهيـن الى كربلاء المقدسـة./انتهى5

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