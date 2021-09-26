برهم صالح : الحكم الرشيد يجب ان يكون في قلب اي دعم دولي

2021/09/26 | 19:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس الجمهورية برهم صالح :" ان الحكم الرشيد يجب ان يكون في قلب اي دعم دولي في اي منطقة في العالم ".وقال صالح في مقابلة مع شبكة / سي ان ان / الامريكية :" ان الدرس الذي حصل بعد احداث افغانستان و20 عاما من الوجود الامريكي، هو انه مهما كان مقدار الدعم الدولي، لا يمكن النجاح والخلاص دون دعم الحكم الرشيد ".واضاف :" ان الفساد يقف عائقا امام الحكم الرشيد والامن والاستقرار".واشار الى :" ان ما حصل في افغانستان يثير مخاوف من تنامي الجماعات الارهابية وداعش"./انتهى7

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