2021/09/26 | 19:00 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | علاء حسين من بغداد : عصابات تشرف على تنظيم التسول و على الشرطة المجتمعية الوصول إليها) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: VylBjgun4b8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | علاء حسين من بغداد : عصابات تشرف على تنظيم التسول و على الشرطة المجتمعية الوصول إليها) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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