2021/09/26 | 19:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح: العراق كان ساحة للصراع الإقليمي والدولي بأموال العراقيين وارواحهم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح: العراق كان ساحة للصراع الإقليمي والدولي بأموال العراقيين وارواحهم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح: العراق كان ساحة للصراع الإقليمي والدولي بأموال العراقيين وارواحهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).