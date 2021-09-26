2021/09/26 | 19:14 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن مدير المرور العام اللواء طارق إسماعيل، اليوم الأحد، عن موعد فتح شوارع بغداد بنسبة 100%، مشيراً إلى فتح أغلبها مع رفع سرادق العزاء الخاصة بالزيارة الأربعينية.
وقال إسماعيل في تصريح […]
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وقال إسماعيل في تصريح […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور: سيتم فتح جميع الشوارع في بغداد صباح الغد ) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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