2021/09/26 | 19:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن مدير المرور العام اللواء طارق إسماعيل، اليوم الأحد، عن موعد فتح شوارع بغداد بنسبة 100%، مشيراً إلى فتح أغلبها مع رفع سرادق العزاء الخاصة بالزيارة الأربعينية.وقال إسماعيل في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور: سيتم فتح جميع الشوارع في بغداد صباح الغد المركز الخبري الوطني.

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