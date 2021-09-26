ديفيد هارفي وراهنية -رأس المال- لماركس 3/3 - طلال الربيعي

2021/09/26 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي DD التناقضات بخصوص الهجرة قوية داخل الائتلاف المحافظ الحاكم في الولايات المتحدة لكنني أعتقد أنه من الخطأ أن يراها الناس على أنها جديدة تمامًا.



لقد كانت كامنة لفترة طويلة.DHآه, نعم.



على سبيل المثال، في بريطانيا، في أواخر الستينيات، كان هناك هذا الخطاب من قبل إينوك باول الذي تحدث عن "أنهار من الدم" إذا واصلنا سياسة الهجرة هذه.



Enoch Powell | Rivers of Blood | Full Speech

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