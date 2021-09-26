كاظم حبيب وغياب العدالة الاجتماعية دوليا - ياسر جاسم قاسم

2021/09/26 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسر_جاسم_قاسم استطاع المفكر الراحل الدكتور كاظم حبيب ان يتوقف كثيرا عند مواضيع ملحة في غاية الاهمية ، ولعل اهمها نظرته الى التقدم في العالم بصورة اخرى مغايرة ، لصورة الاعجاب الكبير الذي تبديه بلاد العالم الثالث، بالعالم المتقدم اذ كان يبحث عبر مسيرته عن موضوعة العدالة الاجتماعية الفريضة المغيبة في الداخل (وهذا وصف استعيره من الاستاذ الباحث باسل محمد عبدالكريم ، جاء هذا الوصف في معرض نقاشاتنا المستمرة حول الحركة ......





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