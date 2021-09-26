القانون وامتناع وزير الإسكان عن الرد على تظلم العبور الجديدة - حاتم الجوهرى

2021/09/26 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حاتم_الجوهرى في الفترة الماضية وبعد صدور الإعلان الأخير الخاص بمدينة العبور الجديدة، وتحديدا فيما يخص الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي (السكني والاستثماري وما في حكمهما)، تقدم ملاك الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي في نطاق مدينة القادسية بعدة آلاف من التظلمات للجهاز في الفترة القانونية.وحين لم يستجب الجهاز للرد عليها توجهوا بعمل شكوى جماعية باسم الهئية العامة لتنمية المجتمعات العمرانية، التي لم تستقبل مظلمت ......





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