2021/09/26 | 19:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ” متابعة/ المركز الخبري الوطني أزال موقع “تويتر” شارات التوثيق الزرقاء من حسابات عدد من الوزارات والإدارات في أفغانستان، وفق ما نقلته وكالة “باجهوك” الأفغانية.وأزيلت الشارات من حسابات وزارتي الخارجية والداخلية، ووزارة الدفاع، ومن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تويتر” يزيل شارات التوثيق الزرقاء من حسابات وزارات أفغانية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تويتر” يزيل شارات التوثيق الزرقاء من حسابات وزارات أفغانية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تويتر” يزيل شارات التوثيق الزرقاء من حسابات وزارات أفغانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).