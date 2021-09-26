الدفاع النيابية تكشف عن القوانين التي تم ترحيلها للدورة المقبلة

2021/09/26 | 19:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

تحدثت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن مصير قوانين الخدمة الإلزامية والأمن الوطني والمخابرات، مع قرب موعد الانتخابات النيابية.

وقال رئيس اللجنة، محمد رضا في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إن "لجنة الأمن والدفاع كانت تأمل أن يصل قانونا جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات في وقت مبكر إلى اللجنة"، مبينًا أن "القانونين وصلا إلى اللجنة بوقت متأخر ولا يوجد وقت كاف لقراءتهما قراءة أولى وثانية ولم تكن هناك جلسات برلمانية".

وأشار إلى أن "قانون الخدمة الإلزامية لم يصل حتى الآن إلى اللجنة وإنما وصل إلى هيئة الرئاسة"، مؤكدًا أن "اللجنة داعمة لتشريع قانون الخدمة الإلزامية لإعطاء العراق دعم وزخم على مستوى القوة والدفاع وعلى مستوى الشباب الموجودة، ليتقاضوا الرواتب إضافة إلى الثقافة العسكرية، والحس الوطني، ونأمل في الدورة المقبلة أن يصوت عليه".

وأضاف، أن "قانوني الأمن الوطني، وجهاز المخابرات، وصل إلى اللجنة قبل أسبوع ولكن الخدمة الإلزامية لم يصل إلى اللجنة، والقوانين الثلاثة سوف ترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة".

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