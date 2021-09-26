العراق يعلن عن إجراءاته تجاه صادرات النفط من إقليم كردستان

2021/09/26 | 19:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الأحد، عن إجراءات الوزارة تجاه صادرات الاقليم الشهرية، فيما حدد حصة الاقليم في الموازنة العامة.وقال عبد الجبار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة العراقية تجري شهرياً حسم ما قيمته …

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