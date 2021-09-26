سقوط ثلاث قذائف هاون على ناحية في ديالى

2021/09/26 | 19:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الأحد، بسقوط ثلاث قذائف هاون على ناحية قرة تبه في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ثلاث قذائف هاون سقطت مساء اليوم على ناحية قرة تبه في ديالى".

وأضاف المصدر أنه "لغاية الان لم ترد اي معلومات اذا كانت هناك اصابات ام لا".

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