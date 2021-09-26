2021/09/26 | 19:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مدير المرور العام اللواء طارق إسماعيل، الأحد، عن موعد فتح شوارع بغداد بنسبة 100%، مشيراً إلى فتح أغلبها اليوم مع رفع سرادق العزاء الخاصة بالزيارة الأربعينية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال إسماعيل، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (26 أيلول 2021)، إنه "تم رفع السيطرات وأغلب سرادق المواكب الخاصة بالزيارة الأربعينية من شوارع بغداد وكذلك فتح الشوارع ما عدا موقعين احدهما في الكرخ والثاني في الرصافة".

وأضاف أن "شوارع بغداد ستفتح في صباح يوم الغد بنسبة 100%".

واعلنت مديرية المرور العامة، الخميس الماضي، عن خطتها المرورية الخاصة بالطرق التي يسلكها الزائرون المتوجهون نحو كربلاء، مبينة أن الخطة تتضمن قطع جانب واحد من الطريق الذي يربط الراشدية مروراً بالقناة وتقاطع الصليخ ومناطق بغداد الجديد، والكمالية والمشتل والعبيدي لغاية جسر الدورة، اضافة الى قطع جانب واحد من الطريق الذي يربط جامع أم الطبول باتجاه تقاطع المصافي وصولاً الى السيطرة 75.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرور بغداد تعلن موعد فتح شوارع العاصمة بشكل كامل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرور بغداد تعلن موعد فتح شوارع العاصمة بشكل كامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).